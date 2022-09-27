İkinci evlilik izleyiciyi şok etti!

atv ekranında sezona iddialı bir başlangıç yapan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği yeni dizisi Aldatmak, ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Vahide Perçin'in hayat verdiği Güzide Yenersoy karakterinin hayatını alt üst edecek gerçekler bir bir ortaya dökülmeye başladı.

İlk darbe 30 yıllık hayat arkadaşından geldi!

Güzide, yıllardır büyük fedakarlıklar bulunduğu ailesinden beklemediği bir anda darbe aldı. Otuz yıllık eşi Tarık'ın kendisini "aldattığını" şans eseri öğrenen ve başka bir ailesi olduğunu ortaya çıkaran Güzide'nin neler yapacağı büyük merak konusu oldu.

Eşi ve çocuklarına bir yalan üzerine kurulu bir hayat yaşatan Tarık'ın, Yeşim adında başka bir eşi ve küçük bir kızı daha olduğu ortaya çıktı. Tarık'ın otuz yıllık aile babası olduğundan habersiz olan Yeşim'in mutlu ve düzenli sandığı hayatı da tıpkı Güzide gibi yerle bir oldu.

Yönetmenliği Murat Saraçoğlu'na, senaryosu usta kalem Yıldız Tunç'a ait olan Aldatmak, çarpıcı hikayesiyle şimdiden izleyicinin favorisi oldu ve tartışma yarattı.

Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.