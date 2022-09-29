Ankara'da yaşanan büyük kazanın katili hakimin kızı mı?

Ankara Kartopu sokakta meydana gelen, 28 yaşındaki Ali Türeç'in bir motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmesi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Kazaya karışan motosiklet olay yerinde hasarlı halde bulundu. Motoru kullandığı düşünülen Oylum Yenersoy ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Oylum Yenersoy'un saygıdeğer bir hakimin kızı olması, adaletin ne yönde tecelli edeceğine dair kamuoyunda merak uyandırdı. Polisin, Oylum Yenersoy'un ifadesine başvurmasının ardından bu büyük kazanın ardındaki sis perdesinin kaldırılması ve asıl suçlunun adalet karşısında hesap vereceği gün bekleniyor.

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