Türkiye Müge Anlı'yı izledi

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, rakiplerini geride bıraktı.

Program, Tüm Kişiler' de %4,89 izlenme oranı ve %37,76 izlenme payı alarak birinci oldu.

3 yaşındaki Lina Türkiye'nin yüreğini yaktı bedeni derin dondurucuda bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melissa ve Abdurrahman çifti, eşinden boşanmış olan Melissa'ya zorla fuhuş yaptırmak için kaçırılan 2 ve 3 yaşlarındaki iki kızlarını arıyorlardı. Yayın sonunda ise Melissa ve Abdurrahman'a acı haber ulaştı. Ayladır kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Lina, işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulundu. Kan donduran vahşetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Lina'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edilirken, babaanne Sevim Erbay Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gelerek torunun cesedini teşhis etti.

Gözaltına alınan Mehmet Aksu ve kız arkadaşı Muhabbet emniyetteki işlemlerin ardından zırhlı araçla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Müge Anlı'da medyum vurgunu

Müge Anlı'da ilginç bir olay yaşandı. İddialara göre; gurbetçi Gülseren Çınar, tüm mal varlığını Ali Akyıldız isimli medyuma kaptırdı. Çınar'ın kızı Yasemin Almanya'dan yayına gelerek, annesi Gülseren Çınar'ın tüm mal varlığını Ali Akyıldız isimli medyuma kaptırdığını anlattı.

Annesinin sözde hocayla tanıştıktan sonra aklını yitirdiğini dile getiren Yasemin, "Annem Almanya'daki hesabından 90 bin Euro çekmiş. Kuşadası'ndaki yazlığını başkasına devretmiş. İzmir Balçova ve Manavgat'taki arsaları da satmış. Annem kaybolduktan sonra babam geri kalan malları kurtarabilmek için boşanma davası açtı ancak elimizde avucumuzda bir şey kalmadı." dedi. Ancak Gülseren Hanım, kızının bu iddiasını yalanladı. "Her şey benimdi. Sattım. Dolandırılmadım. Özgür iradem, istediğimi yaparım." ifadelerini kullandı.