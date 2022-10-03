Kuruluş Osman efsanesi başlıyor!

Yeni hikayesi, yenilenen dekorları ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kuruluş Osman ekranda fırtınalar estirmeye devam edecek.

5 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak olan atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve yenilenen devasa dekoruyla da göz kamaştırıyor.

11 yeni oyuncu

atv ekranında Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşan olan 'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı ve yetenekli oyuncular dahil oldu. Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almıla Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak.

Yeni dekorlar

'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezonu için 250 kişilik sanat ekibi tarafından 1300'lü yılların Roma mimarisine uygun bir arena inşa edilirken, Osman Bey'in Konağı, Marmara Hisarı, Yenişehir Şehri ve Türk Beyi Obası gibi yeni mekanlar da dekorlar arasına eklendi.

Osman Bey'e dev bir bey konağı

Osman Bey'e 5.000 metrekarelik devasa bir konak yapıldı. 5000 metrekarelik konak; 2 kattan ve ahşap bir yapıdan oluşurken, her detayıyla 1300'lü yıllar Türk mimarisi temel alınarak hazırlandı. Konağın üst katında 3, alt katında 2 oda ve 1 mutfak bulunuyor. Aynı zamanda avlusu bulunan konağın dışarıdaki odalarla beraber toplamda 15 odası mevcut.

Arena

1300'lü yıllar Roma mimarisine göre inşa edilen arena, 3.000 metrekareden oluşuyor. Arenanın alt bölümünde ayrıca zindanlar, koridorlar ve dövüşçüler için odalar bulunuyor.

Marmara hisarı

Diziye yeni eklenen mekanlardan biri olan Marmara Hisarı, 5.000 metrekareden oluşuyor. İçinde kale, surlar, iç odalar ve bir de Tekfur Sarayı yer alan askeri garnizon, 1300'lü yılların Roma mimarisi örnek alınarak yapıldı.

Yenişehir

Osman Bey'in fethedip başkent yaptığı Yenişehir, toplamda 10.000 metrekareden oluşuyor. 10.000 metrekareden oluşan Yenişehir Şehri'ne yeni sokaklar, tüccar dükkanları, evler, pazar yeri ve şehir meydanı gibi alanlar eklendi.

Türk beyi obası

Kayı Obası ve Turgut Bey obasına dördüncü sezonda yeni bir Türk Beyi Obası eklendi. Yeni oba 5.000 metrekarelik alanda 30 çadırdan oluşurken obada ayrıca yaşam alanları da inşa edildi.

Animasyonlar üç ayda hazırlandı



'Kuruluş Osman' dördüncü sezon tanıtım ve bölümlerinde yer alan dijital görüntüler için 50 kişilik animasyon ekibi, üç ay boyunca çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttü. 1300'lü yılların İstanbul görüntüleri Türk televizyonlarında ilk kez Kuruluş Osman'da seyirciyle buluşurken animasyon ekibi tarafından hazırlanan görüntülerde Galata Kulesi, Ayasofya, Haliç ve Tarihi yarımada gibi İstanbul'un simgeleri dönemine uygun olarak yapıldı. Bu dijital görüntülerde ayrıca Arena, Saray, İmparatorluk, şehir merkezi, sokaklar ve evler gibi yapılar yer aldı.