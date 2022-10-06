Meryem Ünal neden öldü? 3 yaşındaki kızın ölümünün arkasında annesi mi var?

atv ekranından gündeme oturan Meryem Ünal konusunda neler yaşanıyor? Küçük kız neden öldü? Baba Doğukan Ünal 'kızım öldürüldü' derken anne Melisa Ünal, 'scooter kazası' iddasını sürdürüyor.

3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Dağılan bir yuvada büyüyen Meryem Ünal, annesi Melisa Ünal'ın şiddetine mi maruz kaldı? Melisa Ünal ve sevgilisi Recep'in Meryem Ünal'ın ölümüyle bir ilişkisi var mı? Tüm soruların yanıtları atv ekranına Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yanıt buluyor.

Gaziantep'te meydana gelen olayda 3 yaşındaki Meryem Ünal'ın scooter kazası nedeniyle beyin kanaması geçirdiği öne sürüldü. Şu sıralar Almanya'da olan anne Melisa Ünal, kızının scooter kazası nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederken küçük kızın annesinden şiddet gördüğü ifade edildi. Daha önce çocuğuna şiddet uygulamadığını söyleyen Melisa'nın sözlerini sevgilisi Recep yalanladı. Recep, "Olay günü annesi Meryem'i darbetmiş, kız o yüzden kanepeden düşmüş" dedi.

Meryem'i ölüme götüren olayların yaşandığı gün hastanede bulunan görgü tanığı İsmail Kaya ise duyduklarını Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıkladı. İsmail Kaya, "Melisa'nın 'evdeki ilaçları yok et' dediğini duydum sözlerini kullandı. Melisa Ünal'ın, çocuklarını uyutmak için ilaç kullandığı ifade edilmişti.

3 yaşındaki küçük kızı ölüme götüren detaylar tartışılırken anne Melisa Ünal'ın Almanya'dan dönüp dönmeyeceği de merak ediliyor. Müge Anlı il Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.