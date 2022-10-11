Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölümde neler yaşandı?

Ümran Fırat’ı köşeye sıkıştırdı!

"Bu kız kimin çocuğu Fırat?"

atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam altıncı bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanı oldu. #EvimSensin etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

6. Bölümde neler yaşandı?

Bir Küçük Günışığı heyecan dolu gelişmelerle geceye damga vurdu. Ümran, Dila'ya karşı zafer kazandı ve onu akıl hastanesine kapattı. Ancak kime inanacağını şaşıran Fırat'ın, kız kardeşini orada bırakmaya vicdanı el vermedi. Dila'nın bozduğu iş anlaşmasını düzeltmek isteyen Fırat'a büyük destek Elif'ten geldi. Onun özel el yazması, anlaşmayı kurtardı. Elif ile Güneş'in evsiz kaldıklarını öğrenen Fırat, yardım etmek ister. Elif ise bu işe karışmamasını rica eder. Ama bu Fırat'ı durdurmaz ve Hakan'ın tüm borçlarını ödeyerek evi kurtarır. Bunu öğrenen Sude fırsatı kaçırmaz ve bunu çirkin bir şekilde Elif'in yüzüne çarpar. Fırat'ın bu iyiliğini çok çirkin bir şekilde öğrenen Elif, istifa eder ve Fırat'ı hayatlarından çıkartır. Hastaneden çıkmayacağını anlayan Dila, annesini Fırat'ın üzerine salar ve ona Güneş'in kimin çocuğu olduğunu sormasını ister. Dila'nın planı işler ve Ümran, Fırat'ı köşeye sıkıştıran soruyu sonunda sorar: "Bu kız kimin çocuğu Fırat?"

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile

"Bir Küçük Gün Işığı" her Pazartesi atv'de.

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.