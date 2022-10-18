Fırat, Elif'e verdiği sözü tutabilecek mi?

atv’nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yedinci bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Bir Küçük Gün Işığı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümü Fırat ve Elif'in duygusal anlarıyla konuşuldu. Geceye Elif'in ağlayarak Fırat'a sarılması ve Fırat'ın da "seni hiç bırakmayacağım" sözleri damga vurdu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Dizinin bölüm etiketi olan #GünIşığı, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

Fırat'ın Elif'in duvarlarını yıktığı, ikilinin yakınlaştığı anlar sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi

Elif'in zor anında yine ona destek olmaya çalışan Fırat onun kendsine ördüğü duvarları yıkmayı başardı. İkilinin yakınlaştığı anlar sosyal medyaya da damgasını vurdu. Fırat, Elif'in sınırlarını aşmayı başardı ama genç kadına verdiği sözü tutmak kolay olacak mı?