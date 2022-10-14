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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BÖLÜMLER
17 Ekim 2022, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 7. Bölüm

Elif, Fırat'ı affedecek mi?

"Şüphe"

Ümran, Dila'nın oyununa gelir. Fırat'ın, Güneş'le neden bu denli ilgilendiğini bulmaya çalışır. Elif'i araştırmaya başlar. Fırat artık Dila'nın arkasında durmayacağını açıkça belirtir. Dila'nın öfkesi Fırat'a yönelir. Yılmaz'la birlik olup Fırat'ı köşeye sıkıştırmaya çalışırlar. Elif ise işten istifa edip Fırat'ın aldığı evde yaşamayı reddeder. Elif ve Güneş hem parasız hem evsiz kalırlar. Artık onları daha zor günler bekliyordur. Fırat, Elif'e kendini affettirmek için uğraşırken Elif sadece dürüst olmasını, bir daha arkasından iş çevirmemesini ister. Fırat için bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Dila çoktan harekete geçmiş, Fırat'ı köşeye sıkıştırmıştır.

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Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
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10 Ekim 2022, Pazartesi
6. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
3 Ekim 2022, Pazartesi
5. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
26 Eylül 2022, Pazartesi
4. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
17 Ekim 2022, Pazartesi
7. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
17 Ekim 2022, Pazartesi
7. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
10 Ekim 2022, Pazartesi
6. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
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