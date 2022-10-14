Bir Küçük Gün Işığı 7. Bölüm

Elif, Fırat'ı affedecek mi?

"Şüphe"

Ümran, Dila'nın oyununa gelir. Fırat'ın, Güneş'le neden bu denli ilgilendiğini bulmaya çalışır. Elif'i araştırmaya başlar. Fırat artık Dila'nın arkasında durmayacağını açıkça belirtir. Dila'nın öfkesi Fırat'a yönelir. Yılmaz'la birlik olup Fırat'ı köşeye sıkıştırmaya çalışırlar. Elif ise işten istifa edip Fırat'ın aldığı evde yaşamayı reddeder. Elif ve Güneş hem parasız hem evsiz kalırlar. Artık onları daha zor günler bekliyordur. Fırat, Elif'e kendini affettirmek için uğraşırken Elif sadece dürüst olmasını, bir daha arkasından iş çevirmemesini ister. Fırat için bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Dila çoktan harekete geçmiş, Fırat'ı köşeye sıkıştırmıştır.