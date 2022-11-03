Mutfak Bahane'de neler oldu?

atv ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane’de sular durulmuyor.

Her gün 2 çeyrek altın ve finalde de tam 10 bilezik hediye eden Mutfak Bahane'de yine heyecan dolu bir gün yaşandı.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor. Birbirinden lezzetli yemeklere imza atan yarışmacılar arasında heyecan fırtınası dinmiyor.

Mutfakta büyük kaza

Bugün yayınlanan bölümde, başarılı yarışmacılar Gönül ve Demet korkutan bir kaza yaşadılar. Demet parmağını derinden keserek acılar içinde kıvrandı ve gözyaşlarına boğuldu.

Hamile gelinler arasında doğum hediyesi yarışı kızıştı

Dört aylık hamile Zeynep'in eşinden istekleri, hamile olduğunu yeni açıklayan Seda'nın yanında çok sönük kaldı. Zeynep Emin'den çocuk odası isterken, Seda gelin eşinden kayınvalidesinin evinin tapusunu istedi.

Beşçi Ahmet'in sırrı çözüldü

Günlerdir en lezzetli tabağı eşinin yaptığını iddia edip ona beş puan veren Ahmet'i ve eşi Gönül'ü "Yanık yemek yaparak tüyolaşıyorsunuz." diyerek suçlayan Zeynep'in Gönül ile mutfaktaki yerleri değiştirildi. Günün sonunda yemekleri yanık çıkan Zeynep, Gönül'ün Ahmet ile tüyolaşmadığını ve sorunun fırından kaynaklandığını anlayarak Gönül'den özür diledi.

Günün sonunda iki çeyrek altının sahibi, en lezzetli tabağı yapan Gönül ve Demet Hanım oldu.