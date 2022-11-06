Yetimhaneye giden Emel izleyenleri gözyaşlarına boğdu

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı sevilen dizi "Kardeşlerim" Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Kardeşlerim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

66. Bölümde neler yaşandı?

Akif herkesin canını büyük tehlikeye attı, kulüpte gizli yapılan sünnet davetlilerin zehirlenmesi ile sonuçlandı.

Ahmet, Sarp'ın şikayetini geri almasını sağlar. Ömer bu şekilde karakoldan çıkar.

Şengül ile Gönül'ün rekabeti bir üst seviyeye taşınır. Mahalle muhtar seçimine katılırlar. İkisi de aday olur ve kıyasıya rekabete girerler. Akif Şengül'e kampanyasında destek olur. Kazanması için tutamayacağı sözler verdirir. Okulda ise İtalya'ya burslu gitmek için bir fırsat çıkar. Kompozisyon yarışmasını kazanan İtalya'ya gidecektir. Asiye yazar ancak kardeşlerinin ona ihtiyacı olduğu için vermekten vazgeçer onun yazdığını kütüphanede bulan Aybike onu kendi yazmış gibi verir. Fakat gerçek ortaya çıkar. İkilin arası açılır.

Şengül'ün muhtar seçilmesi için toplu sünnete destek veren Arif kulübü düğün salonuna çevirir. Ahmet'e de mekanın ilaçlanacağını söyler. Asiye ile iş yerine giden Emel yanlışlıkla kıyafetlerin üzerine meyve suyu döker ve ablasının kovulmasına neden olur. Etli pilav yiyen tüm davetliler tek tek bayılıp kendinden geçer. Şengül ve Tolga'da onlardan biridir. Emel ise kardeşlerine daha fazla yük olmamak için yetimhaneye gider ve onu almalarını ister.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, 12 Kasım Cumartesi saat 20.00'de atv'de!