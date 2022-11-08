Fırat ile Elif arasında ateş bacayı sarıyor!

atv’nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yedinci bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Dizinin bölüm etiketi olan #AşkDeliliktir, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

10. Bölümde neler yaşandı?

Fırat annesi ile restleşir, şirketten istifa eder!

Fırat'ın itirafından sonra Elif, kaçar ve onunla konuşmak istemez. Dila ise Yılmaz'ı evde saklar. Ümran'a yakalanmamak için evde köşe kapmaca oynarlar. Fırat ise evi terk edip çiftlik evine yerleşir. Ümran ise onu eve döndürmek için şirketin yönetim kurulunu devreye sokar. Fırat ı görevden almak için harekete geçer. Fakat istediğini ele geçiremez. Yönetim kurulu Fırat'ın gitmesini istemez. Ama annesine koz vermek istemeyen Fırat kendi istifa eder ve Ümran'a ummadığı bir ders verir.

Dila ise Yılmaz ile masaya oturur fakat ona güvenmez çünkü abisinin görüntülerinin kopyasını bulur. Son anda evet demez ve Yılmaz'ı terk eder. Ancak ondan kurtulduğunu sandığı için yanılır. Yılmaz onu elindeki başka görüntülerle tehdit eder ve evlenmeye zorlar. Perişan bir şekilde eve gelen Dila, annesine bir çocuğu olduğunu açıklar.

Güneş ve Fulya sayesinde Elif Fırat ile konuşur. Güneş arkadaşlarına at çiftliğinde parti verir. Güzel geçen parti sonrası Fırat Elif'in peşini bırakmaz aşkını bir kez de baş başa iken ilan eder. Ve ondan bir cevap bekler.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile

"Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.