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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BÖLÜMLER
7 Kasım 2022, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 10. Bölüm

Elif, Fırat'ın aşkına karşılık verecek mi?

"Aşk Deliliktir"

Fırat, annesini karşısına almak pahasına Elif'e olan aşkını herkese ilan etmiştir. Fırat hem Ümran'ı hem Sude'yi çok zor bir durumda bırakmış olmasına rağmen kalbinin sesini dinleyerek doğru olanı yaptığına inanır. Elif birdenbire kendini Ayaz'ların gelini konumunda bulduğu için kızgındır. Güneş, Fırat ve Elif'i kendi yöntemleriyle bir araya getirmeye çalışırken Ümran da Fırat'ı, Elif'ten uzak tutmak için kendi yöntemlerini kullanır. Ümran her şeyi göze almış, gerekirse kendi kurduğu imparatorluğu, şirketi bile tehlikeye atmaya hazırdır. Fırat tüm engellere rağmen Elif'le bir ilişkiye hazırdır. Peki ya Elif?

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Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
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Bir Küçük Gün Işığı
31 Ekim 2022, Pazartesi
9. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
24 Ekim 2022, Pazartesi
8. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
17 Ekim 2022, Pazartesi
7. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
7 Kasım 2022, Pazartesi
10. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
7 Kasım 2022, Pazartesi
10. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
31 Ekim 2022, Pazartesi
9. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
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