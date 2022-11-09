Osman Bey büyük oyun kurdu

Osman Bey, Olof’a suçlarını böyle itiraf ettirdi!

'Kuruluş Osman'ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 103. Bölümüne Osman Bey, kendisine, oğullarına ve Öktem Bey'e kurulan tuzakların planlayıcısının Olof olduğunu ortaya çıkarmak ve ona suçlarını itiraf ettirmek için büyük bir oyun kurdu. Osman Bey'in kurduğu oyuna düşen Olof, bütün suçlarını itiraf etti.

'Kuruluş Osman'ın 103. Bölümünde Osman Bey; kendisine, oğullarına ve iç savaş çıkarmak için Öktem Bey'e kurulan büyük tuzağı ortaya çıkarmak amacıyla büyük bir oyun kurdu. Konstantiniyye'ye götürülen altınların baskınla ele geçirilmesi üzerine Osman Bey ve Alpleri Olof'la beraber ormanda iz sürerken Osman Bey, Olof'un kendisine tuzak kuracağını bildiği için önceden tedbir aldı. Osman Bey; Turgut Bey, Orhan Bey ve Bala Hatun'u alplarla birlikte ormana yerleştirmişti.

Osman Bey, "Demek bizi tuzağa çekersin ama tuzağı bilende av sen olursun!" sözleriyle Olof'un kurduğu tuzağın farkında olduğunu söyledi. Olof ise "Zekâna hayran kaldım. Evet, sana tuzak kurmuştum ama şimdi yolun sonu Osman!" diyerek tuzak kurduğunu itiraf etti.

Osman Bey, Olof'a "Güneşi bayrak, göğü çadır eyleyenlerin yolu bitmez!" şeklinde meydan okurken Olof ise "Bitti Osman! Adalet terazin şaştı! Köyü Öktem değil ben yaktım. Aktemur'u ben vurdum! Bak! Yanında kimse yok! Şimdi de seni öldüreceğim ve Yenişehir'i yakacağım!" sözleriyle suçlarını itiraf etti.

Osman Bey'in "Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın! Kurulan oyunları ben onları bozmakla nam salmışım!" diyerek verdiği işaretle önceden ormana yerleştirdiği başta Turgut Bey, Orhan ve Bala Hatun olmak üzere tüm alplarını çağırdı. Alpleriyle Olof'u ve Kuzeyli Savaşçıları kuşatarak teslim olma çağırısında bulundu. Osman Bey ve Alpleri Kuzeyli Savaşçılarını biçerken Osman Bey'in karşısına çıkan Olof, yara aldı. Osman Bey ve Alpleri karşısında kayıplar veren ve tutunamayacaklarını anlayan Olof ve Frigg, geri çekildiler.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 103. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.