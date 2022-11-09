Osman Bey’in emriyle mahkeme kuruldu!

Öktem Bey ve Alçiçek Hatun’un hükmü verildi

'Kuruluş Osman'ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 103. Bölümünde Osman Bey, Dursun Fakı önderliğinde bir mahkeme kurdu. Mahkeme sonunda Öktem Bey'e idam cezası verilirken, kızı Alçiçek Hatun'a da sürgün kararı çıktı.

'Kuruluş Osman'ın 103. Bölümünde Makri Mevkii'ndeki köy baskını, Kantakuzenos'un obada vurulması ve altınların çalınmasından dolayı suçlanan Öktem Bey ve aynı zamanda Aktemur'un yaralanmasından sorumlu tutulan Öktem Bey'in kızı Alçiçek Hatun'u yargılamak için Osman Bey'in talimatıyla bir mahkeme kuruldu. Öktem Bey ve kızı Alçiçek'e kurulan oyunun planlayıcısı olan Olof da Öktem Bey ve kızının yargılanacağı mahkemeye şahit olarak katıldı. Osman Bey'in ilk kadısı Dursun Fakı, gördüğü davayı "Sırtımı töremin örfi kanunlarına yaslar, Kur'an-ı Kerim'in şer'i kanunlarıyla yol bulur ve dahi hükmederim! Mahkememiz ki bitaraftır! Dinine, soyuna bakmadan, adaleti sağlamakla vazifelidir!" diyerek açtı. Olof, Öktem'i elliden fazla masum insanın canına kıymakla, Prens Kantakuzenos'u vurmakla ve Roma'nın altınlarını çalmakla suçlarken, Öktem Bey de kendisine yöneltilen suçları reddetti.



Dursun Fakı, Öktem Bey'in cezasına karar vermeden önce Alçiçek Hatun'u ve şahitlerini de dinledi. Aktemur Bey, Alçiçek Hatun'un kendisini istemeyerek hançerlediğini söyledi. Aktemur Bey, "Alçiçek Hatun suçsuzdur" şeklinde karşılık vermiş olsa da; Alçiçek Hatun'un oku tarafından yaralandığını dile getirdi. Bala Hatun'un "Ok ve yay, Alçiçek Hatun'un elindeydi" demesi üzerine Alçiçek Hatun "Subaşı'nın anlattığı gibidir. Oku atan ben değilim! Biri başıma vurdu. Gözümü açtığımda yay elimdeydi" şeklinde savunmasını yaptı. Osman Bey, "Tanıklığım yoktur! Ama Yenişehir'in Subaşısı'na ve misafirim Kantakuzenos'a yapılan saldırıları kabul etmem mümkün değildir! Ama benim bu mahkemede hükmüm yoktur! Karar mercii sensin Dursun Fakı!" dedi. Dursun Fakı, "Alçiçek Hatun'un Subaşı Aktemur'a ilk saldırısı, diğer meseleye emsal teşkil eder! Cezası beş yıl sürgündür. Ama suç Subaşı'na karşı işlendiğinden, devlete karşı işlenmiş sayıldığından sürgün on yıla çıkarılmıştır." diyerek Alçiçek'e cezasını verdi. "Onca masumun kanı Öktem Bey'in elindedir. Böyle bir suçun cezası ancak idamdır!" sözleriyle de Öktem Bey'e hükmünü verdi. Öktem Bey "İman ederiz ki… Hayır Allah'tan olduğu gibi şer de Allah'tandır! Başım gözüm üstüne!" sözleriyle cezasını kabul etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 103. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.