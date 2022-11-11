Güzide ve Yeşim arasında gerilim tırmanıyor

atv’nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen sekizinci bölümüyle Perşembe akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

8.Bölümde neler yaşandı?

Güzide'nin büyük hayal kırıklığı

Yeşim, Güzide'nin evine gitti ve Tarık'ın yakasından düşmesini söyleyerek boşanmaya itiraz etmemesini istedi. Güzide'nin ısrarla boşanmayacağını söylemesi üzerine Yeşim öfkesine hakim olamadı ve Güzide'nin serasını darmadağın etti!

Güzide bu durumu Tarık'a söyleyince, Yeşim her şeyi inkar etti. Burcu da Yeşim'in yalanına ortak olarak Tarık'ı Güzide'nin iftira attığına inandırdı. Tarık, Yeşim'den özür diledi ve Güzide misafir ağırlarken bir anda eve adeta baskın yaptı. Ozan babasına sert karşılık verince ortalık karıştı.Hastanede yaşanan olayla ilgili Oylum'un ses kaydını dinleyen Güzide büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Babasının konuşmalarının ses kaydını almasına sinirlenen Oylum, Tarık'a tepki gösterdi. Güzide bu kez de yarayı kızı Oylum'dan aldı. Oylum'un sözleri Güzide'yi adeta yıktı.

Boşanma davası açmaya karar veren Tarık, hastanedeki hemşirenin de tanıklık yapmasını isteyince Yeşim panik oldu. Sezai'den hastanede yaşananların söylendiği gibi olmadığını öğrenen Oylum, işin peşine düşerek Sezai ile birlikte hastaneye hemşireyi görmeye gitti ve oyuna getirildiğini anladı. Oylum annesinden özür dilemeye gitti ama Güzide'nin kızını affetmeye niyeti yoktu.

Yeşim, Güzide'nin evine gizlice girerek, hasret duyduğu hayata yakından bakmak istedi. Oylum babasına düştüğü tuzağı anlatınca Tarık, Yeşim'le büyük bir kavga etti. Oltan'la dertleşen Tarık, yine Yeşim'e haksızlık ettiğini düşündü ancak eve döndüğünde onu bir mektup bekliyordu…