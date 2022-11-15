Pazartesi akşamının en çok izleneni Bir Küçük Gün Işığı oldu!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı geçtiğimiz akşam yayınlanan 11’inci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

11'inci bölümü ile izleyici karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #BirKüçükGünIşığı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.

Bir Küçük Gün Işığı Kantar Medya'dan alınan verilere göre, %6,69 izlenme oranı ve %16,87 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.

11. Bölümde neler yaşandı?

Dila'nın Güneş'in annesi olduğu sonunda ortaya çıktı. Fırat tüm gerçekleri Elif'e anlattı! Çılgına dönen Elif, Dila ile yüzleşmek için kapıya dayandı!

Elif, onu hiç üzmemesi şartıyla Fırat'a evet dedi. Fırat da ikisine sürpriz hazırlayarak kampa götürdü. Üçü çok güzel vakit geçirerek Güneş'in gerçekten yıldızlar altında çadırda uyumasını sağladılar. Küçük kız sayesinde ikili birlikte uyuyarak romantik bir gece geçirdiler. Ancak Ümran'ın teklifi Fırat'ın tüm planlarını alt üst etti. Güneş'in torunu olduğunu öğrenen Ümran, onu Elif'ten almamak için bir şart öne sürdü. Bir daha Fırat Elif'i görmezse Güneş'i ondan almayacaktır. Aşkı ile Güneş arasında kalan Fırat zor da olsa Elif'ten ayrılmaya karar verdi. Ürgüp planını iptal eden Fırat'ın neden uzak kaldığını ise Elif başta bir anlam veremedi. Ama Fırat sözünü tutadı ve Elif'in yanına gitti. Baştan beri gizlediği tüm gerçekleri tek tek anlattı. Çılgına dönen Elif, Fırat'ı evden kovup, Dila'dan hesap sormak için kapılarına dayandı.

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturduğu, başrollerini; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı "Bir Küçük Gün Işığı" her Pazartesi atv'de.