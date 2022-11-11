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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BÖLÜMLER
14 Kasım 2022, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 11. Bölüm

Elif'in Dila'yı öğrenmesi an meselesidir

"Her Şey Aşk Yüzünden"

Ümran, Dila'nın bir kızı olduğunu öğrenmiştir. Mehveş, Güneş'in artık Dila'yla birlikte olacağını düşünüp heveslenirken Dila, Ümran'ın bu konuda ne yapacağını gergin bir şekilde izler. Ümran, Güneş konusunda ne yapacağına karar vermeye çalışırken Elif'le ilgili Fırat'a karşı kullanabileceği çok önemli bir bilgi edinir. Bu sırada Alper ve Fulya yeni bir ilişkiye yelken açar. Sude, Alper'in ilgisini yönlendirme gücünü kaybetmek istemez, Fulya'nın yoluna çıkar. Ümran, Fırat'ı, Elif'ten ayırmak için her şeyi göze almıştır. Elif'in, Dila'yı öğrenmesi artık an meselesidir.

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Bir Küçük Gün Işığı
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Bir Küçük Gün Işığı
31 Ekim 2022, Pazartesi
9. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
24 Ekim 2022, Pazartesi
8. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
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Bir Küçük Gün Işığı
14 Kasım 2022, Pazartesi
11. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
7 Kasım 2022, Pazartesi
10. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
7 Kasım 2022, Pazartesi
10. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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