Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranında izleyicisiyle buluştu. Ekranların fenomen yarışması sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında girdi.

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine yoğun bir ilgi gördü. Sosyal medyada da çok konuşulan yarışma programında neler yaşandı? Yarışmaya Konya'dan katılan Sadık Girgin hem performansıyla hem de enerjisiyle yarışmaya damga vurdu.

atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Sadık Girgin, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Konya'da İlkokul Öğretmeni olarak görev yapan Sadık Girgin, Kenan İmirzalıoğlu için yazdığı şiiri okudu. Gençlik yıllarından bu yana Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranı olduğunu dile getiren yarışmacı "Yusuf Miroğlu ile büyüdük" dedi.

Öğrencileriyle arasındaki iletişimi de eğlenceli bir dille anlatan Sadık Girgin, derslerde şarkılarla eğitim yaptığını söyledi. Farklı şarkıları formüllere uyarladığını ifade eden başarılı yarışmacı, bu sayede öğrencilerin başarısına katkı yapmak istediğini anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Sadık Girgin ne kadar ödül kazandı?

Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı yarışmadan diskalifiye edilen ilk ve tek sporcudur?

a- Emniyet kemeri takmamak

b- Çok yavaş gitmek

c- Ehliyetini evde unutmak

d- Araçta müzik dinlemek

Doğru Cevap: Çok yavaş gitmek

Sadık Girgin, Milyoner'deki Formula 1 sorusuna doğru yanıt vererek yoluna devam etmeyi başardı. "Çok yavaş gitmek" cevabı, yarışmacıya 50 bin TL kazandırdı.

Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde, nikah masasında "gelin ve damat" olarak birlikte görünmemiştir?

a- Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan

b- Adile Naşit ve Münir Özkul

c- Fatma Girik ve Cüneyt Arkın

d- Meral Zeren ve Kemal Sunal

Doğru Cevap: Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan

Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL değerindeki sorunun yanıtı "Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan" olurken yarışmacının yanıtı "Meral Zeren ve Kemal Sunal" oldu. Sadık Girgin, yarışmadan 30 bin TL ile ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan devam ediyor. Milyoner yarışmacısı olmak için siz de hemen başvuru formunu doldurabilirsiniz.