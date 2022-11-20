Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder? İşte o sorunun doğru yanıtı…

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük heyecan devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv ekranına gelen yarışmada Dilara Tayfun ne kadar ödül kazandı?

atv'nin milyonları ekrana kilitleyen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha büyük heyecana sahne oldu. Birbirinden iddialı yarışmacılar, sorular karşısında ter dökerken zaman zaman şanssızlıklar da yaşandı. Milyoner'in son bölümünde şanssız yarışmacılardan biri de Dilara Tayfun oldu. 20 yaşında genç yarışmacı, karşısına çıkan soruyu yanlış anlayınca Milyoner'e erken veda etti.

Dilara Tayfun ne kadar ödül kazandı?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sınıf olduğunu ifade eden genç yarışmacı Dilara Tayfun, başarılı öğrencilik hayatını Kim Milyoner Olmak İster'e taşımak istedi. Hayata dair hayallerinden bahseden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Çocuk Gelişimi okuduğunu dile getirdi.

Dilara Tayfun, Kim Milyoner Olmak İster'e dördüncü soruda veda etti. Genç yarışmacının karşı karşıya kaldığı soru ise şöyle;

Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?

a- 1

b- 5

c- 10

d- 25

Doğru Cevap: 5

Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu soru karşısında heyecanına yenik düşen yarışmacı soruya 25 yanıtını verdi. Doğru yanıtın farklı olması yarışmacıyı oldukça şaşırttı. Milyoner'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise cevabın '5' olma sebebini yarışmacıya açıkladı. Dilara Tayfun, Milyoner'den 2 bin TL para ödülüyle ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan devam ediyor. Milyoner yarışmacısı olmak için siz de hemen başvuru formunu doldurabilirsiniz.