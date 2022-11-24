Kuruluş Osman açık ara birinci

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 105'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'ın finalinde Osman Bey'in, Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'a "Burada bey de benim, devlet de benim" restini çekmesi geceye damgasını vurdu. #SevdamızVatan etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman, 105. bölümüyle Tüm Kişiler'de %9,35 izlenme oranı ve %24,01 izlenme payı, AB'de %6,87 izlenme oranı ve %17,58 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,98 izlenme oranı ve %21,20 izlenme payı elde etti ve tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı.