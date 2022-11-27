200 bin TL değerindeki soru! 20.000 Fersah ne demek?

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Milyoner’de Umut Özarslan ne kadar ödül kazandı?

Ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster büyük bir heyecana sahne oluyor. Heyecanla izlenen yarışma programının yeni bölümünde yarışan 20 yaşındaki Umut Özarslan, başarılı eğitim hayatıyla dikkat çekti. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim hayatını sürdüren genç yarışmacı, kazanacağı ödülle araba almak istediğini söyledi. Umut Özarslan, eğitim hayatının ardından plastik cerrah olmak istediğini sözlerine ekledi.

Eğitim hayatındaki başarıyı Kim Milyoner olmak İster'e de taşıyan Umut Özarslan, oldukça iyi bir yarışma çıkardı. Yüzmeyi, kitap okumayı ve uyumayı çok sevdiğini dile getiren genç yarışmacı "Bıraksanız 16 saat uyurum" dedi.

Başarılı bir yarışma çıkaran Umut Özarslan ne kadar ödül kazandı?

Jules Verne'in "Denizler Altında 20.000 Fersah" romanının adında geçen "20.000 Fersah" hangisidir?

a- İnilen derinlik

b- Katedilen mesafe

c- 20.000 balık

d- 20.000 asker

Doğru Cevap: Katedilen mesafe

Genç yarışmacı 200 bin TL değerindeki soruya cevap vermemeyi tercih etti. Yarışmaya devam etseydi "İnilen derinlik" cevabını vereceğini söyleyen genç yarışmacı, 100 bin TL kazandı.