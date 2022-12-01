Bir annenin feryadı! “Önce kızımın kuzenini, sonra da kızımı kaçırdı!”

Esra Erol'da anne - kız karşı karşıya geldi. "Kızım kaçırıldı" diyen Nergiz Çağlak, kızı Gamze Eler ile Esra Erol canlı yayınında yüzleşti.

atv'nin merakla izlenen programı Esra Erol'da yine birbirinden ilginç konuları gündeme taşımaya devam ediyor. Esra Erol'un yeni bölümüne "Kızım, Gamze Eler kayıp" diyen Nergiz Çağlak'ın isyanı damga vurdu. Nergiz Çağlak, kızını kaçıran kişinin Erdi Harmancı olduğunu öne sürdü.

Yaşadıklarına isyan eden Nergiz Çağlak, "Erdi önce Gamze'nin kuzeni Cansu'yu, sonra kızım Gamze'yi kaçırdı" dedi. Esra Erol ise Erdi Harmancı'nın evli olduğunu ortaya çıkardı. Harmancı'nın imam nikahlı eşinden iki çocuk sahibi olduğunu ifade eden Esra Erol, "Dini nikahlı eşini ve çocuğunu bırakıp başka bir şehirde, başka birine kaçtı. Sonra o kıza resmi nikah yapmıştı" diye konuştu.

Gamze Eler, canlı yayına bağlandı!

Erdi Harmancı'nın Gamze Eler'i tehdit ettiğini öne süre anne Nergiz Çağlak, kızının evli olmadığını söyledi. Canlı yayına bağlanan Gamze Eler, annesinin boşu boşuna programa katıldığını dile getirdi. Anne - kız Esra Erol canlı yayınında gerilim yaşarken Gamze Eler, Erdi Harmancı'yla beraber olduğunu kabul etti. Gamze Eler, "Kendi rızamla Erdi'nin yanına geldim. Evli olduğunu biliyordum" dedi. Genç kadın, Erdi Harmancı'yla dini nikah kıydıklarını söyledi.

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