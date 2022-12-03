Engin Benli, Tatavlalı karakteriyle geliyor

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a Engin Benli sürprizi!

Tatavlalı bileğiyle değil aklıyla suç işliyor

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Engin Benli dahil oldu. Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye 12. bölümde (6 Aralık Salı) dahil olacak Engin Benli, Tatavlalı karakterine hayat verecek. 50 yaşında hayatın zorluklarını en ağır şekilde yaşamış, merhamet duygusuna sahip olmayan, hayatı boyunca hiç ağlamamış bir karakter olan Tatavlalı, Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı olacak.