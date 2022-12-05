Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı ne kadar ödül kazandı?

Dünyanın en çok izlenen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı yaşanıyor. 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeyi başaran Batu Alıcı kimdir? Batu Alıcı kaç yaşında, nerede okuyor? İşte başarılı yarışmacı hakkındaki tüm detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan devam ederken Batu Alıcı'nın etkileyici performansı herkesin dikkatini çekti. 400 bin TL'lik soruyu bilerek son soruya ulaşan Batu Alıcı, sosyal medyada da çok konuşuldu. 1 milyon TL kazanmak için son bir adıma ihtiyacı olan genç yarışmacı hakkındaki detaylar da merak konusu oldu.

Batu Alıcı kimdir? Batu Alıcı kaç yaşında?

Aslen Bursalı olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan Batu Alıcı, 2020 yılında girdiği üniversite sınavında 404. olarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne yerleşti. 20 yaşındaki genç yarışmacı, okulun kayak takımında yer aldığını belirtirken basketbol ve tenis oynamayı da çok sevdiğini dile getirdi.

Makine mühendisi bir baba ile tekstil mühendisi bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Batu Alıcı, başarılı eğitim hayatını Kim Milyoner Olmak İster'e de taşıdı. Kim Milyoner Olmak İster'de 400 bin TL değerindeki soruyu bilen 20 yaşındaki yarışmacı, 1 milyon TL için yarışacak.

Batu Alıcı'nın milyonluk soru için yarışacağı Kim Milyoner Olmak İster 11 Aralık Pazar akşamı 20.00'de atv'de.

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen yarışmacılar!