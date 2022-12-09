Güzide, Tarık'a boşanma davası açtı

atv’nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde Perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

12.Bölümde neler yaşandı?

Tarık'ın gizli serveti ortaya çıktı

Oylum hakkındaki gerçeği Yeşim'in ağzından duyan Güzide büyük bir öfkeyle Oylum'u evden kovdu. Oylum soluğu kendisini bu hale düşüren Yeşim'in evinde aldı. Yeşim'le kavgaya tutuşan Oylum'u Selin ayırdı. Yeşim polise haber vermek istese de Burcu kendi çıkarlarına ters düşünce Yeşim'i durdurdu.

Ozan hem kardeşine hem de annesine destek olurken Oltan'la aralarındaki sırdan dolayı gerildi. Ozan, Oylum'u evlatlıktan reddeden annesinin onunla ilgili gerçekleri öğrenince yapacaklarından dolayı iyice korktu.

Sezai tesadüfen Tarık'ın şaibeli şirketler üzerinden kazandıklarını duyunca bu bilgiyi Güzide'yle paylaştı. Herkes Tarık'ın gizli bir serveti olduğunu öğrendi. Tarık'ın tüm ihanetlerine karşılık büyük bir hamle yapan Güzide, boşanma davalarının ünlü ve gözü pek avukatıyla işbirliği yaptı. Yeşim'in gerçek yüzünü gören Tarık, Güzide'nin avukatından aldığı telefonla büyük bir şok yaşadı. Tarık, Güzide'den açtığı boşanma davasının hesabını sormak isterken çizgiyi aşınca karşısında Sezai'yi buldu.