Güzide'nin riskli kararı izleyiciyi ekrana kilitledi!

atv’nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen on üçüncü bölümüyle Perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

13.Bölümde neler yaşandı?

Öykü'nün ortadan kaybolmasıyla Yeşim hemen karakola gitti. Ancak Tarık bunun yine Yeşim'in bir oyunu olduğunu düşünüp inanmadı. Kızının gerçekten tehlikede olduğunu fark eden Tarık, her yerde Öykü'yü aramaya başladı. Öykü bulunup eve geldikten sonra Yeşim, Tarık'la yeniden arasını düzeltmek istese de Tarık, Yeşim'e karşı soğuk davranmaya devam etti. Güzide, Oltan'ın davasına atandığını duyunca bu durumun önüne geçmek için Oltan'ı ziyaret etti. Ama Oltan, Ozan'la ilgili kozunu öne sürerek Güzide'yi köşeye sıkıştırdı.

Güzide, Ozan'ın Kaan'ın katili olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Nazan ve Sezai'nin desteğiyle bir karar veren Güzide, vicdanının sesini dinleyerek Oltan'ın davasına bakmayacağını söyledi.

Ozan, Oltan'ın inşaatındaki şantiye şefinin hesaplarla oynadığını Oltan'a söyledi. Bunu duyan Oltan çok sinirlendi. Başının derde gireceğini anlayan şantiye şefi Refik, Ozan'dan hesap sormak isterken çıkan tartışmada inşaattan aşağı düştü. Ozan gözaltına alındı.

Ozan'ın gözaltına alınmasının ardından Güzide, yeni bir karar verdi. Oltan'a gidip davasını kabul edip istediği sonucu çıkaracağını söylemek isteyen Güzide karşısında Tarık'ı buldu.