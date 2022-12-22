5'i bir yerde!

İlk 100’ün ilk 5’i atv’den

atv, 21 Aralık'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinin ilk 5'ine yerleşti.

Kuruluş Osman

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, dün yayınlanan yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %9,88 izlenme oranı ve %23,50 izlenme payı, AB'de %6,51 izlenme oranı ve %16,76 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %9,69 izlenme oranı ve %21,71 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu. İlgiyle izlenen dizinin bölüm özeti ise Tüm Kişiler'de dördüncü oldu.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %8,21 izlenme oranı ve %31,89 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %6,28 izlenme oranı ve %26,86 izlenme payı alarak her iki kategoride de ikinci oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan geçtiğimiz günlerde 3000. programı geride bırakan Anlı, Tüm Kişiler'de %6,36 izlenme oranı ve %39,96 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %6,15 izlenme oranı ve %39,26 izlenme payı alarak her iki kategoride de üçüncü oldu.

atv Ana Haber Bülteni ise gündemi belirleyen haberleriyle Tüm Kişiler kategorisi'nde beşinci sırasında yerini aldı.