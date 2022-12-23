Güzide ve Tarık güç savaşında yer yerinden oynuyor!

atv’nin güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen on dördüncü bölümüyle yine çok beğenildi.

Tarık'ın çocuklarına sırtını dönmesiyle Güzide, onun gerçek yüzüyle bir kez daha tanıştı. Güzide, her şeyi geride bırakıp Oylum'u da affedip ailesini kanatları altına aldı. Sezai'nin desteğiyle Ozan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Diğer yanda Güzide, Oltan'ın tehditleri karşısında ailesini korumak adına davayı Oltan'ın istediği gibi sonuçlandırdı.

Güzide'ye ders vermek isteyen Tarık, Oltan'ın lehine sonuçlandırılan dava hakkında şikayet dilekçesi verdi. Hakkında inceleme yapılan Güzide, görevi kötüye kullandığı için görevden alındı. Güzide'nin hakimlik görevinden alınması herkese büyük bir şok yaşattı. Tolga, Güzide'nin başına gelenlerden dolayı babasını suçlarken, Oltan'dan duydukları hiç hoşuna gitmedi.

Yeşim'le birlikte Güzide'yi arayan Tarık, Güzide'yi çileden çıkarmayı başardı. Güzide, Tarık'ın karşısına dikilerek arabasını gözleri önünde yaktı ve ondan korkmadığını söyledi.