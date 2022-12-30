Perşembe'nin galibi: Aldatmak

Yapımını TIMS&B Productions’ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, sezonun çok konuşulan ve izlenen dizisi Aldatmak, dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu.

Aldatmak on beşinci bölümü ile reytinglerde %7,15 reyting ve %17,37 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu.

15.Bölümde neler yaşandı?

Güzide yine büyüklüğünü gösterdi. Güzide'nin cesur hamlesine karşılık vermek isteyen Tarık ve Yeşim soluğu karakolda aldı. İfade vermeye gelen Güzide'nin söyledikleriyle Tarık ve Yeşim ikilisinin hevesleri bir kez daha kursaklarında kaldı.

Ozan, Oltan'ın annesine yaptıklarını duyunca büyük bir üzüntü yaşadı. Oylum ve Ozan eve giderek Güzide'yle geçmişin ve tüm hataların yüzleşmesini yaşadı. İki kardeş hatalarından dolayı özür dilerken pişmanlıklarını da dile getirdi. Güzide de çocuklarını kanatları altına alarak ailesini yeniden bir araya getirdi.

Oltan'ın, Güzide'ye yaptığı şantajlar yüzünden Tolga ve Oylum ikilisi zor bir döneme girdi. Babasından uzak durmak isteyen Tolga şirketinin yaşadığı siber saldırı sonucunda zor durumda kaldı ve babasından gelen yardımı kabul etti. Oltan'ın duygusal konuşmasıyla baba oğul arasında buzlar eridi. Bu durum Oylum ve Tolga ilişkisini yeni bir dönemece sürükledi.

Tarık, arsa konusunu çözmek için arsanın sahibi olan Tahir'i, Elmas'ı saf dışı bırakması için ikna etti. Tahir Elmas'la görüşmeye gittiğinde sert kayaya çarptığını anladı. Yeşim ise Tarık'a da yalan söyleyerek Antalya'ya arkadaşlarını görmeye gitti. Yeşim'in Öykü'yü sorumsuz bir bakıcının ellerine teslim etmesine tesadüfen tanık olan Ümit ve Güzide küçük kızın isteğini kırmayarak onu alıp kendi evlerine getirdi.

Aldatmak, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de