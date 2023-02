Başkan Erdoğan'dan deprem açıklaması... OHAL İlan edildi

Hangi durumlarda OHAL ilan edilir? OHAL nedir? Neden OHAL ilan edildi? Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremlerde can kaybı her geçen dakika artıyor. 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 ili etkileyen depremlere yönelik önemli açıklamalar yaptı. 2 büyük depremin vurduğu illerde 3 aylık OHAL ilan edildi.

13.5 milyon insanı etkileyen depremle ilgili önemli açıklamalar yapan Erdoğan: "Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için anayasanın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü OHAL ilan etme kararı aldık" dedi. Birbiriyle alakası olmayan ancak birbirini tetikleyen depremlerin yaralarının sarılmasına için yardım çağrısında bulundu. Erdoğan: "Vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum." diyerek milletimize seslendi.

"Arama-kurtarma çalışmalarını hızla sürdürüyoruz"

Erdoğan açıklamalarına: "Depremin, 10 ilimize yayılan yıkım etkisini göz önüne alarak, ülkemizin dört bir yanındaki uzman personelimize ve araçlara, hemen bölgeye hareket etme talimatı verdik. Hava şartlarının çıkardığı zorluklara rağmen, ekiplerimiz felaket bölgesine ulaşmak ve çalışmalara katılmak için fedakârca mücadele etmiştir. Şartların zorluğuna bakmadan, devletimizin tüm imkânlarını kullanarak, vatandaşlarımızın ve gönüllülerin de desteğiyle, arama-kurtarma çalışmalarını hızla sürdürüyoruz." şeklinde devam etti.

OHAL nedir? Erdoğan neden OHAL ilan etti?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

85 milyon tek yürek tek bilek

9 saat arayla meydana gelen büyük depremlerin ardından yurdun dört bir yanından depremzedelere yardım yağdı. İzmir'li vatandaşlar Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşayan afet bölgesindeki kişilere destek olmak için adeta seferber oldu. Vatandaş ve kurumların gönderdiği Buca'daki Kızılay'ın deposunda toplanan yardım malzemeleri ayrıştırılarak kolilere konuldu ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışıldı. Lojistik merkezlerine dönüştürülen alanda özellikle üniversite öğrencileri gönüllü oldu. Isıtıcı, botlar, montlar, battaniyeler ve daha birçok ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. İzmir'den onaltıncı yardım tırı Adana'ya gönderildi.

Afet bölgesinde yardım seferberliği...

Kan merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Depremden kurtulan canlara kan vermek için sabahın ilk saatlerinde "Kızılay Kan Merkezi" doldu taştı.10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Depremin yaralarını Türkiye hep birlikte sarılmaya çalışıyor. Mehmetçik deprem bölgesinde enkaz altındaki canlara ulaşmaya çalışıyor. Vatandaş ise kurtarma çalışmalarına katılıyor ve yardım topluyor. atv Haber deprem bölgelerinde yaşanan sıcak gelişmeleri an be an ekrana taşıyor.