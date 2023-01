Görmezden ve duymazdan geldiğimiz sokak çocuklarının hikayesi

atv'nin Cuma günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ateş Kuşları dizisinin başrol oyuncularından Hande Soral ve Görkem Sevindik karakterleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yayınlanan tanıtımları ile büyük ses getiren yeni dizisi Ateş Kuşları, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Cuma günü dizi severler ile buluşacak olan Ateş Kuşları, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulacak işleri arasında yerini şimdiden aldı. Dizinin Mercan'ı "Hande Soral" ve Ali'si "Görkem Sevindik" rolleri hakkında ilk kez konuştu.

''Sokakta görmeye alışık olduğumuz dünyanın perde arkasını izleteceğiz''

Bu hikayenin her gün, herkesin, yolda geçerken şahit olduğu, bazen görmezden ve duymazdan geldiği sokak çocuklarının hikayesini anlattığını söyleyen Hande Soral; "Bizim hazırlık sürecimiz biraz duygusal geçti. Yönetmenimiz ve oyuncu arkadaşlarımız ile çok uzun süredir hazırlanıyoruz. Bu süreçte, sokak çocukları ile ilgili birçok doküman okudum ve çekilmiş belgeseller seyrettim. Öte yandan sokak çocuklarını anlatan, hatırlatan filmler de seyrettim. Ama bence asıl hazırlığı ve çalışmayı hep beraber aldığımız provalarla yaptık. Hazırlık sürecimiz normalde alışık olmadığımız kadar uzundu; bu süreç bu kadar iyi arkadaş olabilmemize, daha başlamadan bir yol almamıza sebep oldu" dedi. Ateş Kuşları'nın çok güzel ve özel bir hikayeye sahip olduğundan da bahseden Soral; "Bu dizinin de desteğiyle görmezden geldiğimiz çocukları görüp önemsemeye başlayacağız. Benim canlandırdığım Mercan karakteri, çok güçlü bir kadın. Kendi ayakları üzerinde durmaya daha çocukken başlamış. En güçlü yanı; ailesi olan köksüzleri bir arada tutması. Sokağa atılmış diğer çocuklarla birlikte, bir aile kurup hayatta kalmayı başarabilen biri. Hep bir hayali var, her çocuk gibi, her genç kız gibi, herkes gibi bir ailesi olması. Bazen seçtiğiniz aileyle hayatınıza devam edersiniz. Mercan da seçtiği aileyle hayatına devam etmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

''Kendimizi sorgulayacağız''

Dizinin çok anlamlı mesajlar verdiğini söyleyen Görkem Sevindik; "Bir insan neden sokağa düşer, neden yetimhaneye düşer veya yetimhaneye girdiği zaman neden sokağa geri kaçmak ister; bunların cevapları nelerdir bu dizide biz onu anlatacağız. İzleyici, sokak çocuklarının neler yaşadığını ve aslında onlara kimsenin el uzatmadığını görecek. Ben kendim bunu yaşadım ve sorguladım. Benim hayat verdiğim Ali karakteri; acısını ve aşkını içinde yaşayan, çok dışa vuramayan, merhametli bir karakter. Ateş Kuşları diye bir grup var, köksüzler tayfası; Ali bu tayfanın başı. Ailesi olarak gördüğü köksüzlere sahip çıkmak istiyor. Aslında varoluşu sadece onlara sahip çıkabilmek, onlara kol kanat olabilmek" açıklamalarında bulundu.

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin konusu ise şöyle;

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık, soğuk… Sokak çocuklarının kaderi ya mapustur ya mezar… Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Bu hikaye, kendilerine "Köksüzler" diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlar. Ateş kuşları, "Köksüzler"in acı ve zorluklarla örülü kaderlerine karşı dimdik durmaya çalışırken umut dolu bir aileye "Ateş kuşlarına" dönüşme öyküsüdür.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik paylaşırken dizide ayrıca Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

"Ateş Kuşları" Cuma günü saat 20.00'de atv'de!