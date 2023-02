85 milyon tek yürek tek bilek

Afet bölgesine yurdun dört bir yanından yardım yağdı.

9 saat arayla meydana gelen büyük depremlerin ardından yurdun dört bir yanından depremzedelere yardım yağdı. İzmir'li vatandaşlar Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşayan afet bölgesindeki kişilere destek olmak için adeta seferber oldu. Vatandaş ve kurumların gönderdiği Buca'daki Kızılay'ın deposunda toplanan yardım malzemeleri ayrıştırılarak kolilere konuldu ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışıldı. Lojistik merkezlerine dönüştürülen alanda özellikle üniversite öğrencileri gönüllü oldu. Isıtıcı, botlar, montlar, battaniyeler ve daha birçok ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. İzmir'den onaltıncı yardım tırı Adana'ya gönderildi.

Afet bölgesinde yardım seferberliği...

Kan merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Depremden kurtulan canlara kan vermek için sabahın ilk saatlerinde "Kızılay Kan Merkezi" doldu taştı.10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Depremin yaralarını Türkiye hep birlikte sarılmaya çalışıyor. Mehmetçik deprem bölgesinde enkaz altındaki canlara ulaşmaya çalışıyor. Vatandaş ise kurtarma çalışmalarına katılıyor ve yardım topluyor. atv Haber deprem bölgelerinde yaşanan sıcak gelişmeleri an be an ekrana taşıyor.

Başkan Erdoğan depremle ilgili hangi açıklamaları yaptı?