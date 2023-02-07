Kahramanmaraş Depremi hangi illerde hissedildi? Kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü? 3 aylık OHAL ve 7 günlük milli yas...

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yitirdiklerine ağlıyor. Önce Pazarcık'ta 7.7, ardından Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem 10 şehirde büyük bir yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te hissedilen depremde binlerce bina yerle bir oldu.
6 binin üzerinde binanın yıkıldığı depremde, binlerce kişi hayatını kaybetti. 8 binin üzerinde vatandaşın ise binaların enkazından kurtarıldığı belirtildi. Soğuk hava ve kar yağışının arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği ifade edilirken birçok şehirde gönüllü ekiplerin de çalışmalara katıldığı öğrenildi.
Görevliler olumsuz hava koşullarında enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışırken enkaz altındaki mucizeler de devam ediyor. Depremin üzerinden 24 saat geçmesine rağmen göçük altından sağ kurtulanlar tüm Türkiye'ye umut oluyor.