Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki depremin art arda vurduğu Kahramanmaraş’ta “Bugün birlik ve beraberlik günüdür provokasyonlara gelmeyin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşen bölgede incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Depremzedelerin çadırlarda memnun olmaması halinde Antalya, Alanya ve Mersin gibi illerdeki otellerin kullanıma açılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere, tüm çalışmalarını belediyelerle yürütüyor" ifadelerini kullandı. Vefat ve yaralı sayısını açıklayan Erdoğan; "Şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744" dedi. Birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, provokasyonlara gelinmemesi gerektiğini burada da basına önemli rol düştüğünün altını çizdi.