Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde: "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta. Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün imkanlarımızı seferber ettik" dedi. Depremde hayatını yitirenlerin sayısının 8 bin 574 olduğunu söyleyen Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Kahramanmaraş'taki çadır kentte incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin bütün kurumları iş başında" sözlerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444" açıklamasında bulundu.

Depremzedeler otellerde konaklayabilecek

Depremin 10 ili vurduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük bir felaketle baş başayız. Vatandaşlarımız asla endişe etmesin, sokakta kalmalarına izin vermeyeceğiz. İsteyen depremzedeler, Antalya başta olmak üzere Alanya ve Mersin'deki otellerde konaklayabilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentteki incelemelerini sürdürüyor.