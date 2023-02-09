Yeni binalar neden yıkılıyor? Depremde yeni binaların yıkılması neyi gösteriyor? Kahramanmaraş Depremi sonrası yeni binaların depreme dayanıklılığı sorgulanıyor…

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki deprem herkesi yasa boğarken ‘yeni binalar neden yıkıldı’ sorusu da merak uyandırdı. Depremde yeni apartmanların yıkılmasının nedeni ne?

İnternete konulan ilanda 'depreme dayanıklı' ifadesiyle satılan lüks binaların yıkılması tüyler ürpertti. Birçok kişinin güvenli olduğu gerekçesiyle satın aldığı evlerin tuzla buz olması hayal kırıklığı yaratırken 25-30 yıllık bazı binaların ayakta kalması da herkesi şaşırttı.

Mimar Akif Bıçakçıoğlu yeni binaların yıkılmasıyla ilgili "Bir işi hızlı hızlı yaparsanız hızlı hızlı aşağıya iner" açıklamasını yaptı. 6 aylık binaların yıkılmasında bir eksiklik olduğunu söyleyen Bıçakçıoğlu "Müteahhitler işe para odaklı bakıyor" sözlerini kullandı.

Depremde yıkılan yeni binaların kolonları mı kesildi?

İnşaatı yaparken belirli kurallar olduğunu belirten İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, "Her katta, bir beton atılırken örneğini alıp bağımsız laboratuvar birimine göndereceksiniz. Orada çıkan değerleri de rapora gireceksiniz. Yeni yapılan bir bina, ihmal olmadan çökmez. Kolon kesme ya da binanın tekniğini bozma gibi detaylar olabilir" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'yı etkileyen depremlerde yıkılan birçok binanın 1998 yılına ait olduğu ortaya çıktı.