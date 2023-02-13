ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
HABERLER Hatay'da büyük yıkım! İşte deprem öncesi ve sonrası Hatay...

Hatay'da büyük yıkım! İşte deprem öncesi ve sonrası Hatay...

GİRİŞ TARİHİ:  13.02.2023, 12:58 GÜNCELLEME TARİHİ:  13 Şubat 2023 Pazartesi, 14:05
Hatay'da büyük yıkım! İşte deprem öncesi ve sonrası Hatay...

Hatay'da yıkımın boyutunu gösteren uydu görüntüleri gözleri yaşarttı. Herkesi duygulandıran Hatay görüntüleri...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki depremle sarsılan ve büyük bir yıkım yaşayan Hatay'ın son görüntüsü yürek burktu. Mutfağıyla, tarihi eserleriyle ve birçok etnik grubu barındırmasıyla her zaman gönüllerde farklı bir yeri olan Hatay, depremde büyük zarar gördü. 7.7 ve 7.6'lık iki depremle sarsılan Hatay'da binlerce can kaybı yaşandı. Binlerce binanın yıkıldığı şehirde, uydu görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Depremden önce Hatay...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki depremde büyük bir yıkım yaşayan Hatay'ın uydu görüntüleri de gözleri yaşarttı. İşte Hatay'ın deprem öncesi ve sonrası uydu görüntüleri...

Kahramanmaraş Depremi, Gaziantep'te tren raylarını yamulttu!

DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN