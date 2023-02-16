17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Depremin 11'inci gününde gelen mucize herkesi göz yaşlarına boğdu. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda enkazda kalan genç bir kız hayatta kalmayı başardı.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü 10 ilde yıkıcı etkiler yapan iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım ve can kaybına yol açtı.

248. saatte enkaz altından çıkan mucize

Depremin 248. saatinde bir mucize daha gerçekleşti. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ekiplerin büyük uğraşları sonucunda Kahramanmaraş'daki Atabey Apartmanının enkazının altından sağ çıkarıldı. Arama kurtarma ekipleri mucize anlarda göz yaşlarını tutamadı. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deprem bölgesinde arama kurtarma ve ısı tespit çalışmaları 11'inci gününde de devam ediyor. Enkaz altından gelecek tek bir ses için ekipler titiz bir çalışma yürütüyor.

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