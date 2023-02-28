Osman Bey, Nayman'a meydan okuyor!

atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 1 Mart Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 116'ıncı bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da: Osman Bey, Nayman'a karşı kurulacak ordunun başına geçecektir. Öte yandan Osman Bey, Yenişehir'in ele geçirilmesinde Bala ve Malhun Hatunları görevlendirir.

Osman Bey, ordunun başına geçiyor

Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine dönmüştür. Nayman vergi istemektedir. Vergi verilmesine karşı olan Osman Bey ne yapacaktır?

Nayman'a karşı bir ordu kurulmasını söyleyen Osman Bey, kurulacak orduya kendisi kumandanlık edecektir. İsmihan Sultan ve Beyler buna sıcak bakmazlar. Aralarındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

Osman Bey'in büyük planı nedir?

Nayman, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le yüzleşen Nayman'ın niyeti nedir? Osman Bey Nayman'a karşı olan kararlı tavrını sürdürecektir. Fakat aklında herkesi şaşırtacak bir yol vardır. Osman Bey'in Nayman'a karşı planı ne olacaktır?

Frigg, Bala Hatunların elinde!

Frigg, Bala Hatun'ların eline geçmiştir. Frigg'in yakalanması İsmihan Sultan'ı da Bengi Hatun'u da çok endişelendirir. Frigg asla konuşmamalıdır. Frigg bildiklerini söylerse Kayı'larla iplerin tamamen kopacağını bilirler. Frigg'in konuşmaması için Bengi Hatun ve İsmihan Sultan ne yapacaktır?

Bala ve Malhun Hatunlar, Yenişehir'i nasıl ele geçirecekler?

Osman Bey bir yandan Nayman'a karşı oyununu sürdürürken öte yandan da Yenişehir'i yeniden Kayı yurdu haline getirmeyi düşünür. Bunun için Malhun Hatun ve Bala Hatun'u vazifelendirir. Hatunlar, Yenişehir'i nasıl ele geçireceklerdir?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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