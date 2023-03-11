Ateş Kuşları'nda şok karşılaşma

Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, yedinci bölümüyle de büyük bir ilgi gördü.

#AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok sayıda yorum ve beğeni alan dizinin yeni bölümü, izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Ateş Kuşları'nın yedinci bölümünde Gülayşe ve Barbaros'un duygusal yakınlaşmasıyla Çatal'ın Barbaros'un babası olduğu gerçeğini açık etmesi geceye damgasını vurdu.

Ateş Kuşları'nın yedinci bölümünde neler oldu?

Zümrüt'ün Çatal tehdidi ile iyice köşeye sıkışan ve Zümrüt'ün evlilik teklifini kabul etmek zorunda kalan Gülayşe, kendisini sokağa attı. Kendisini Barbaros'un ona yakın olmak için yerleştiği mekanın önünde bulan Gülayşe'nin karşısına Barbaros çıktı.

Barbaros, Gülayşe'nin gece yarısı sokakta neden tek başına dolandığını öğrenmek için onu sorguya çekerken Gülayşe, canı sıkkın olduğu için dışarı çıktığını söyledi.

Barbaros ve polis arkadaşı Cemal, Çatal'ın muhbirini bulmak için bir oyun kurdu. Cemal, muhbiri bulmak için Çatal'ın zulasını Barbar'ın patlattığını Çocuk Şube'de yaydı. Çatal, muhbiri olan Vefa'dan parasının Barbaros'ta olduğunu öğrendi. Çatal ve Nazmiye, Barbaros'a tuzak kurmak için Şirin'e oğlunu çağırttılar. Şirin biricik oğlu Barbaros'uyla hasret giderirken Çatal ve Vefa gölge gibi önlerine çıktı. Çatal, Barbaros'tan parasını istedi. Barbaros parayı vermeyince Barbaros'a silah doğrulttu. Tam o anda Şirin engel olmaya çalışırken Vefa elindeki sopayla Barbaros'u bayılttı. Çatal silahını Barbaros'a değil Vefa'ya doğrultarak Barbaros'un kendi oğlu olduğunu açık etti.