Fırat, Cemil'in gerçek babası olmadığını öğrendi

atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

30. Bölümde neler yaşandı?

Fırat'ın yanlış anlaması, Elif'in her şeyi sorgulamasına neden olur. Fırat'ın hamile olduğunu ve bir çocukları olacağı haberi ile nasıl mutlu olduğunu görünce düşünmek için Güneş'i de alarak Nişantaşı'ndaki eve gider. Dila bu durumu Sude'ye söyler. Sude'de aldırdığı bebeğin ultrason görüntüsü ile eve gelir ve Fırat'a verir. Bu durum işleri daha da karıştırır. Ümran Elif'ten kurtulacağı için mutludur. Dila ise Elif gibi davranmaya devam eder. Sinan'ı Elif'in evinde ağırlar onun kıyafetlerini giyer. Eve geldiğinde bir takım değişiklikleri fark eden Elif bunlara bir anlam veremez. Fırat ise Elif'in kendisinden uzaklaşmasına engel olmaya ve her fırsatta ona olan sevgisini göstermeye çalışır. Elif boşanma davası açmak için avukata gider. Fakat Fırat'a biri kapının altından Cemil'in yazdığı vesayeti atar. Cemil'in babası olmadığını öğrenen Fırat, soluğu evde alır. Ve Ümran'a mektup'u vererek gerçeği sorar?