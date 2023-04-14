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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BÖLÜMLER
17 Nisan 2023, Pazartesi 21:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 30. Bölüm

Gitmek mi zor kalmak mı?

"Gitmek mi Zor Kalmak mı?"

Elif, Fırat'ın baba olacağını sandığı zaman ne kadar mutlu olduğunu görür. Bu haksızlığı ona yapmak istemez ve Fırat'tan uzaklaşmaya başlar. Fırat ise Elif'ten vazgeçmemeye kararlıdır. Ona olan aşkını anlatmak için sürprizler yapar. Evlenme teklif edemediği ve hala ilk günkü kadar aşık olduğu için kapattığı restoranda, Elif'e evlenme teklif edip her şeye yeniden başlamak ister. Elif, Fırat'ın aşkına direnemez. Bu sırada Dila, Sinan'la ilişkisini ilerletir. Sinan'ı yemeğe çağırır. Elif'in evinde, Elif'in kıyafetleriyle Sinan'ı karşılarken Ümran, Dila'nın bir şeyler çevirdiğinden kuşkulanmaya başlar. Sude, Fırat'a verdiği ultrason görüntüsüyle Elif'e aralarındaki engeli tekrar hatırlatır. Elif, Fırat için ondan vazgeçmek zorundadır. Fırat her şeyden habersiz Elif'i beklerken Elif boşanma davası açmak için avukatına gider.

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Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
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27. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
17 Nisan 2023, Pazartesi
30. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
17 Nisan 2023, Pazartesi
30. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
10 Nisan 2023, Pazartesi
29. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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