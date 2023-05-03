Güzide bu kez hangi kötü sürprizle karşılaşacak? Yanıtı ne olacak?

Tims&B imzasıyla atv ekranının vazgeçilmez dizisi haline gelen Aldatmak yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Aldatmak 29. Bölüm'de neler olacak? Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

atv'nin heyecanla izlenen dizisi Aldatmak yeni bölümü ile ekrana geliyor. Aldatmak 29. Bölümü ile Perşembe 20.00'de atv'de. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi usta isimlerin paylaştığı Aldatmak dizisinin 29. Bölümünde neler olacak? Aldatmak 29. Bölüm özeti şöyle…

Tarık'ın mahkemedeki son hamlesi herkesi şaşkına çevirir. Kimse onun bu kararına bir anlam veremese de Güzide ve Oltan kendilerince bunun nedenini anlarlar. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla beraber Ozan, Zeliş konusunda bir çıkmaza girer. Ne olursa olsun aileleri yüzünden birlikte olamayacaklarının ikisi de farkındadır.

Oylum geri dönülmez bir yola girdi!

Artık geri dönülmez bir yola giren Oylum ne yaparsa yapsın endişesini de mutsuzluğunu da saklayamaz. Tolga ve Selin'in birlikteliklerine şahit olurken aynı zamanda kendisinin bile inanamadığı aşkına ailesini de ikna etmek zorunda kalır.

Güzide tüm yaşananlara rağmen etrafındakilerin dürüstlüğüne güvense de kötü sürprizlerle karşılaşmaktan kaçamaz. Ancak Güzide'nin onlara mutlak bir cevabı olacaktır.

Etkileyici senaryosu ve muhteşem hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Aldatmak, her Perşembe yeni bölümleriyle atv'de!