12 yaşındaki küçük kız Esra Erol'a gelen ihbarla bulundu! İlk ifadeler kan dondurdu...

Günlerdir izleyenleri atv ekranına kilitleyen Esra Erol'da programında 12 yaşındaki S.T.K.'nin bulunduğu haberi herkesi sevinç gözyaşlarına boğdu.

Günlerdir Türkiye gündemini meşgul eden kaçırılma olayı çözüme ulaştı. Esra Erol'da programına kızını aramak için katılan baba Orçun K. amacına ulaştı. Kızını 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in kaçırdığını ifade eden acılı baba programda günlerce gözyaşı döktü. Programa teyzesi Cevahir Hanım ile katılan Orçun K., günler sonra kızıyla telefonda görüştü.

Anne ve sevgilisi de gözaltına alındı!

Emniyetin başarılı operasyonuyla yakalanan Fatih Mehmet Dinç gözaltına alınırken 12 yaşındaki küçük kızın bilgisine başvuruldu. Ekrana yansıyan operasyon görüntüleri izleyenlerin yüreğine bir nebze su serperken Esra Erol'un çabası alkış aldı. İlk günden itibaren konuyu ekrana taşıyan Esra Erol, büyük bir mutluluk yaşadı. Bu konunun takipçisi olacağını her fırsatta dile getiren başarılı programcı, güzel haberleri izleyicisiyle paylaştı. Esra Erol, "Anne Ayşegül ve annenin sevgilisi Murat Kol da gözaltına alındı" dedi.

Kan donduran ifade...

42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç tarafından günlerce alıkonan 12 yaşındaki küçük kızın ilk ifadesi kan dondurdu. Zor günler geçiren küçük kız, kendisine zorla yasaklı madde kullandırıldığını söyledi. 12 yaşında zorlu günler geçiren S., 1,5 yıldır istismar edildiğini ve annesi Ayşegül Uğur'un her şeyden haberdar olduğunu dile getirdi.

Günlerdir titizlikle devam eden çalışmalar sonunda bulunan 12 yaşındaki S., babası Orçun K. ile telefonda konuştu. Kızının sesini duyan babanın mutluluğu yüzüne yansırken küçük kız koruma altına alındı.

S.'nin Ankara'nın Cebeci ilçesindeki bir adreste bulunduğu ifade edildi.

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de!.