Ateş Kuşları'nın başarısı Türkiye sınırlarını aştı

atv'nin sevilen dizisi "Ateş Kuşları" Almanya'da en çok izlenen diziler arasında yerini aldı.

atv ekranlarının Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları, yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da son bir ayda en çok izlenen diziler arasına girdi. Dünya çapında ölçümler yapan Parrot Analytics'in verilerine göre, Ateş Kuşları birçok uluslararası yapımı geride bırakarak en çok izlenen diziler arasında yerini aldı. Her Cuma akşamı izleyici ile buluşan dizinin başarısı ülke sınırlarını aştı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik paylaşırken dizide ayrıca Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.