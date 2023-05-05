Güzide ve Mualla karşı karşıya geldi

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen yirmi dokuzuncu bölümüyle yine çok beğenildi.

29 .Bölümde neler yaşandı?

Tarık'ın mahkemede söyledikleriyle herkes büyük bir şok yaşadı. Güzide itiraz etse de boşanma gerçekleşmedi ve duruşma başka bir tarihe ertelendi. Mahkeme çıkışında ise ortalık iyice karıştı, kendini kaybeden Yeşim Tarık'a tepki gösterirken Sezai ve Tarık arasında da tartışma yaşandı.

Geri dönülmez bir yola giren Oylum, Behram'ın annesiyle tanıştıktan sonra Güzide'ye Behramların onu istemeye geleceğini söyledi. Önce itiraz eden Güzide daha sonra Nazan'ın araya girmesiyle bu misafirliği kabul etti.

Oylum'un hamileliğini öğrenen Tolga büyük bir yıkım yaşadı. İçindeki öfkeyle sokakta bir kavgaya karışan Tolga'nın yanına Oltan koştu. Oltan'ın Tolga'ya olan yaklaşımıyla ikili arasında buzlar erimeye başladı.

Sezai'nin peşini bırakmayan Tarık bu sefer Sezai'nin başının derde girmesi için Ümit'i kullanmak istedi. Kızına kavuşmak isteyen Ümit, Tarık'ın söylediklerine boyun eğerken, Güzide'nin olanları öğrenmesiyle işler istediği gibi gitmedi. Ümit'i affetmeyen Güzide, onu evden kovdu.

İsteme günü gelip çattığında Behram ailesiyle birlikte Güzidelerin evine geldi. Misafirlerini kabul eden Güzide'nin ise kötü bir sürprizi vardı. Güzide'nin Behram ve Oylum ilişkisine karşı olduğunu bir kez daha dile getirmesiyle ortam bir anda gerildi. Duydukları karşısında bir hayli bozulan Mualla ise Oylum'un hamileliğini herkesin içinde açıkladı.