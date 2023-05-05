Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol, bir kız çocuğunu istismardan kurtardı!

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programına katılan Orçun Kalafat, 12 yaşındaki kızı Sıla Tuana Kalafat'a ulaşamadığını, 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in kızını kaçırdığını söyleyerek Esra Erol’dan yardım istedi.

Yaklaşık iki hafta önce 12 yaşındaki Sıla Tuana ve annesi, 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç ile beraber gezmeye gitmişlerdi. Baba Kalafat, daha sonra eve döndüklerinden haberdar olduğunu ancak eve döndükten çok kısa süre sonra 12 yaşındaki Sıla Tuana'nın ve 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in sırra kadem bastığını söyledi.

Haftalarca her yerde aranan 12 yaşındaki Sıla Tuana'dan hiçbir haber alınamaması başına bir şey mi geldi sorusunu akıllara getirdi. Gün geçtikçe umutlar tükenmeye başladı. Canlı yayına bağlana anne, kızının kaybını şok eden sözlerle açıkladı. "Kayıp başvurusunda bulunmadım. Kızımı ilk olarak günlük evlerde aradım. Fatih Mehmet'in kızıma takıntısı vardı iddialarını kabul etmiyorum, Mehmet böyle bir şey yapmaz" diyerek sevgilisini korudu. Hem stüdyodaki izleyicileri hem de Esra Erol'u şoke eden annenin bu tavırları karşısında Erol, gözyaşları içerisinde "Ben bu işin takipçisi olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"Annem ve sevgilisi tarafından yasaklı madde kullanmaya zorlandım"

12 gündür annesinin erkek arkadaşı, 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç tarafından kaçırılan Sıla'yı sonunda Esra Erol buldu. 22 Nisan gecesi evinin önünden bir taksiyle alındıktan sonra, tam 12 gün sırra kadem basan Sıla, Esra Erol sayesinde Ankara Cebeci'de bulundu. Günlerdir titizlikle çalışmalarını yürüten Esra Erol ve ekibi tek tek tüm ihbarları arayarak değerlendirdi. Küçük kız sokak sokak her yerde arandı. Bulunmadan hemen önce 12 yaşındaki Sıla'nın babasıyla konuşması kan dondurdu. Annesi Ayşegül Uğur'un her şeyi bildiğini ifade eden Sıla, yasaklı madde kullanmaya zorlandığını ve bununla birlikte birçok iddiada bulundu.

Annesi Ayşegül ve Fatih Mehmet Dinç tarafından 1,5 yıldır istismar edildiğini, kullanmadığı yasaklı madde kalmadığını babasına itiraf eden küçük Sıla, devlet koruması altına alınırken, Fatih Mehmet Dinç'in yeri de Emniyet güçlerine haber verildi. Emniyet ekipleri bulunduğu yere gelerek Fatih Mehmet Dinç'i gözaltına aldılar.

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