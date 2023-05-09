Fırat, Elif'e Sude'yi itiraf etti

atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

33. Bölümde neler yaşandı?

Fırat hala o gece olanları hatırlamıyordur. Alper'e anlatır ona danışır. Alper bunun Sude'nin oyunu olabileceğini söyler.Eve yerleşen anneanneleri Ayten ise aileyi bir arada tutmaya kararlıdır. O ve Güneş, Fırat ve Elif'i barıştırmak için kolları sıvarlar. Dila ile son dakika çıkan doğum nedeniyle buluşamayan Sinan onun gönlünü yapmak için çiçek alıp eve gider. Gerçek Elif'in komşusu ile karşılaşır ve evli olduğunu öğrenir. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Sinan, Dila ile yüzleşir. Kendini Elif yerine koyan Dila, yalanlarına devam eder ve zaten boşanacağını söyleyip onu ikna etmeye çalışır. Sinan, ikna olmaz. Dila vazgeçmez ve ertesi gün çocukları alıp parka götürür ancak bir anlık dalgınlıkla onları kaybeder. Allahtan çocuklara iyilik sever birinin yardımı ile karakola gelirler. Bu durum Sinan'ın Dila'ya iyice öfkelenmesine neden olur. Ondan ve oğlundan uzak durmasını ister. Eve sağ salim dönen Güneş, Fırat ve Elif'e bir sürpriz hazırlar onları odaya kilitler. Yaptığı işe yarar. Aşkını seçen Elif ve Fırat barışırlar. Fulya ve Alper de nikah için gün alırlar. Şirkette Fırat ile dedikodusunun çıkması için her fırsatı değerlendiren Sude, Elif ile barıştıklarını öğrenince onları ayırmak için hamle yapar. Geceyi birlikte geçirdiklerine inanmayan Fırat'a güvenlik kamerası görüntülerini yollar. Vicdan azabı çeken Fırat, Elif'e hatırlamadığı gece Sude'de olduğunu söyler.