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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BÖLÜMLER
8 Mayıs 2023, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 33. Bölüm

Elif yeniden başlamak istiyor

"Çıkmazların Ortasında"

Fırat, Sude'nin yanında uyanır. Geçirdikleri geceyi tam olarak hatırlamaz ve Sude'ye kendisinden uzak durmasını söyler. Sude ise tam tersi herkesin içinde Fırat'a samimi davranmaya başlar. Fırat, Elif'e gerçekleri söylemek ister ama tam bu sırada Elif boşanmaktan vazgeçmiş, ilişkilerini düzeltmek için bir adım atar. Fırat çıkmazların ortasındadır. Sinan, Elif sandığı Dila'nın evli olduğunu öğrenir ve ilişkisini bitirir. Dila, Sinan'ın peşinden koşmaya başlar. Alper ve Fulya nikâh tarihi alırlar ve düğünü çiftlikte yapmaya karar verirler. Elif ve Fırat çiftlikte onlarla buluşur. Elif sevgisinin öfkesinden daha büyük olduğunu fark etmiştir ve her şeye yeniden başlamak ister. Peki Fırat, Sude'yle ilgili gerçeği Elif'e söyleyebilecek midir?

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Bir Küçük Gün Işığı
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FRAGMANLAR
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Bir Küçük Gün Işığı
8 Mayıs 2023, Pazartesi
33. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
1 Mayıs 2023, Pazartesi
32. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
1 Mayıs 2023, Pazartesi
32. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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