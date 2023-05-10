"Üvey Anne"nin kadrosu büyüyor!

Yaz sezonunda atv’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Üvey Anne dizisinin kadrosu genişliyor. Ekibe katılan yeni isim güzel oyuncu Aslı Tandoğan oldu.

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla her yaştan insanın kalbine dokunacak Üvey Anne dizisinin kadrosu tüm hızıyla büyümeye devam ediyor. Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse'den sonra oyuncu kadrosuna katılan Aslı Tandoğan dizi severleri ekrana kilitleyecek. Dizinin afiş ve teaser çekimleri önümüzdeki hafta yapılacak. Ekip ay sonu Muğla'da sete çıkacak.

Aslı Tandoğan, muhteşem bir anne, enerjik, duygusal ve sanatçı naifliğindeki İpek Zengin karakterine hayat verecek.

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne'nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli oturuyor.

Merakla beklenen "Üvey Anne" yakında atv'de…

İpek Zengin Karakter Analizi:

Muğla'nın köklü ailelerinden Zengin Ailesi'nin kızı olan İpek, çocukluktan itibaren Efsun'un en yakın arkadaşı olmuş, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü okurken de aynı fakültenin piyano bölümünde okuyan arkadaşı Efsun ile dostluğu, can yoldaşlığına evrilmiştir. Hatta bu yoldaşlık, iki yakın arkadaşın evlenip çoluk çocuğa karışmalarından sonra da devam edip aile dostluğuna dönmüştür.